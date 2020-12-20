Израиль приостанавливает авиарейсы из Великобритании, Дании и ЮАР

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Израильская правительственная комиссия по коронавирусу решила в воскресенье закрыть небо для рейсов в Израиль из Великобритании, Дании и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Об этом сообщил в Twitter глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы приняли трудное решение. Мы закрыли небо для всех рейсов в Израиль из Великобритании, Дании и Южной Африки. Это страны, в которых присутствует мутация [коронавируса]. При необходимости мы добавим другие страны", - написал Нетаньяху.

Канцелярия премьера сообщила, что комиссия по коронавирусу постановила в воскресенье, что "всем иностранным гражданам на данном этапе будет запрещено въезжать в Израиль из Великобритании, Дании и Южной Африки". "Граждане, которые находились в Великобритании, Дании и Южной Африке в течение 14 дней до въезда в Израиль, за исключением тех, кто находился в аэропортах этих стран менее 12 часов, будут помещены государством в карантин в специально отведенных центрах", - отмечается в сообщении.

В канцелярии указали, что "министерство здравоохранения незамедлительно примет меры для локализации израильтян, которые уже въехали в Израиль из вышеупомянутых стран за последние две недели, и вызовет их на тестирование". "Решение вступает в силу немедленно и будет действовать в течение семи дней", - добавили там, отметив, что "целью таких мер является предотвращение появления в Израиле нового типа коронавируса" либо "предотвращение его распространения" в стране в случае его проникновения на ее территорию.

Ранее на еженедельном заседании правительства Нетаньяху заявил, что в субботу вечером "провел консультации с министрами обороны, здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел и транспорта после заявления Великобритании о новой мутации коронавируса". "Я немедленно распорядился, чтобы эксперты, генеральные директора министерств и соответствующие министры собрались под председательством Совета национальной безопасности для выработки путей предотвращения прибытия и распространения этого вируса в Израиле", - распространила слова Нетаньяху его канцелярия.