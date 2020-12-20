Новый вариант коронавируса в Великобритании стал распространяться с середины ноября

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

"Изучив ранее полученные данные, мы предполагаем, что этот вариант возник в сентябре, им очень редко заражались до середины ноября. Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября, когда Служба общественного здравоохранения Англии изучала, почему показатели инфицирования в Кенте не снижались, несмотря на общенациональный карантин. Потом уже мы обнаружили, что этот вариант быстро распространяется в Лондоне и графстве Эссекс", - говорится в сообщении ведомства.