Правительство Литвы приостановило авиарейсы из Великобритании до 31 декабря

ВИЛЬНЮС, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Литвы на экстренно созванном в воскресенье заседании приняло решение о приостановке до конца 2020 года из-за распространяющегося в Англии нового варианта коронавируса приема авиарейсов из Великобритании. Об этом сообщила журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Положение крайне сложное. Для контроля над ситуацией лучше ввести жесткие ограничения, которые, если будут изменения, всегда можно пересмотреть. Мы приостанавливаем авиарейсы в Литву из Великобритании", - сказала она.

Такое решение кабмину рекомендовала принять заседавшая в воскресенье правительственная комиссия по экстренным ситуациям. Прием авиарейсов из Великобритании прекращается с понедельника в 04:00 по местному времени (05:00 мск). Это ограничение будет действовать до полуночи 31 декабря. Полеты из Литвы в Великобританию пока не отменяются.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.