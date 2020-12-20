Кипр вводит двухнедельный карантин для авиапассажиров из Великобритании

НИКОСИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Республика Кипр вводит с вечера наступающего понедельника обязательный двухнедельный карантин для авиапассажиров, прилетающих на остров из аэропортов Великобритании, в связи с выявлением там более заразного штамма коронавируса. Об этом сообщило вечером в воскресенье кипрское правительство.

В сообщении говорится, что "после обнаружения нового штамма вируса SARS-CoV-2 в Соединенном Королевстве <…> пассажиры, прибывающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса из аэропортов Великобритании, должны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней или же 10-дневного периода при условии, если они пройдут молекулярный тест с отрицательным результатом". Если в период самоизоляции у прилетевшего из Великобритании станут проявляться симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, то он должен обратиться к врачу.

"Постановление вступит в силу с завтрашнего дня, 21 декабря 2020 года, в 18:00", - говорится в сообщении властей.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. В субботу премьер-министр Борис Джонсон объявил, что новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным.