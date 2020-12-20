Латвия с 21 декабря приостанавливает пассажирское сообщение с Великобританией

РИГА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Латвии в воскресенье приняло решение с 21 декабря по 1 января приостановить пассажирское сообщение с Великобританией из-за обнаружения там новой мутации коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"Сегодня вечером правительство на основании предложения министерства сообщения приняло решение с 21 декабря по 1 января прекратить международные пассажирские перевозки через аэропорты и порты, а также автобусами в и из Великобритании. Решение принято, чтобы защитить общество от более широкого распространения нового типа COVID-19", - написал он в своем Twitter.

Министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс в свою очередь заявил, что в случае необходимости будут организованы спецрейсы для возвращения латвийцев домой. "В случае необходимости решение о репатриационных рейсах из Великобритании будет принято только после консультаций с экспертами в сфере здравоохранения и оценки всех рисков, а также принятия необходимых мер безопасности в Латвии при встрече этих рейсов. В ближайшие дни такие рейсы не запланированы. О дальнейших действиях будем информировать в зависимости от развития ситуации", - написал Ринкевичс в своем Facebook.

Глава МИД также отметил, что аналогичные решения в отношении Великобритании приняли правительства Литвы и Эстонии. "Я понимаю, что это создает проблемы для многих путешественников, однако хочу подчеркнуть, что это делается в интересах общества", - пояснил он. Политик также добавил, что МИД Латвии на протяжении уже длительного времени просит воздерживаться от поездок за рубеж, если для этого нет веских причин.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.