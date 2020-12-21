Конкурс на название региональной авиакомпании стартовал среди жителей ДФО

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Конкурс на название единой региональной авиакомпании стартовал в ДФО. Как сообщили журналистам в пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, итоги конкурса подведут 31 декабря.

"Участники открытого голосования, которое проводится Минвостокразвития России при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, могут выбрать одно из предложенных наименований, либо предложить свой вариант на странице конкурса - aviadv.ru. Итоги конкурса будут поведены 31 декабря", - сказал в пресс-службе.

Новое авиапредприятие создается по поручению президента РФ Владимира Путина с целью повышения транспортной доступности регионов Дальневосточного федерального округа, развития местного и межрегионального авиасообщения.

"Руководство нашей страны уделяет особое внимание развитию Дальнего Востока. Одним из важных вопросов остается повышение транспортной доступности макрорегиона. Для развития экономики и социальной сферы необходимо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Авиакомпания будет учитывать интересы всего Дальнего Востока, мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники, поэтому решили выбрать ее название открытым голосованием", - цитирует пресс-служба вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

В день подведения итогов конкурса среди участников будут разыграны сертификаты почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами Дальнего Востока.

Акционерное соглашение о создании единой дальневосточной авиакомпании будет подписано до конца декабря. В наблюдательный совет авиакомпании войдут главы всех регионов ДФО и представители правительства РФ. Создание дальневосточной региональной авиакомпании включено в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.