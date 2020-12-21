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Пандемия COVID-19

"Известия": Роскомнадзор устранил более 1 тыс. фейков о коронавирусе в 2020 году

Среди них была ложная статистика заболеваний и смертности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил в 2020 году доступ более чем к 1 тыс. недостоверных материалов о коронавирусной инфекции, среди которых ложная статистика заболеваний и смертности, а также информация о продаже поддельных лекарств, справок и пропусков. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия".

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"В большинстве из них содержались сведения об умышленном распространении вируса через процедуру тестирования и вакцинации, ложной статистике о числе заражений и смертей, продаже поддельных лекарств для лечения коронавирусной инфекции и мошеннических сайтах, предлагающих населению справки и пропуска", - рассказали изданию в ведомстве.

Как сообщила "Известиям" член Общественной палаты, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина, по ее мнению, реальная цифра недостоверных материалов гораздо выше. "На самом деле цифра больше в разы. По нашим данным, с октября по 10 декабря был выявлен 6 631 фейк о COVID-19, из них 1 476 - о вакцине. Если говорить о первой волне (апрель - конец мая), то это 8 206 фейков. Получается, более 14,5 тыс. примеров недостоверной информации. Нам продолжают до сих пор приходить ответы от правоохранительных органов по весенней волне", - отметила она. По мнению Мизулиной, проблема заключается в том, что соцсети плохо реагируют на блокировку ложной информации на своих площадках.

Однако в пресс-службах социальных сетей издание заверили, что работают с неправдивым контентом. В "Одноклассниках" газете сообщили о запуске специальной ленты с достоверными новостями о коронавирусе. Представители "ВКонтакте" также рассказали "Известиям" о постоянном мониторинге и блокировке ботов, которые рассылают однотипные сведения. "Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение, в том числе и по теме коронавируса. Помимо этого, мы оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов", - сообщили в пресс-службе соцсети.

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