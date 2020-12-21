Китай к середине февраля проведет вакцинацию 50 млн человек от COVID-19

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Китая планируют привить вакциной от коронавируса 50 млн человек к 15 февраля 2021 года. Об этом заявил сотрудник Шанхайского центра по контролю и профилактике заболеваний Тао Лина.

"Первую партию вакцины в Китае получат 50 млн человек", - приводит его слова в понедельник газета "Цзянькан шибао". Как он указал, вакцинацию планируется завершить к 15 февраля.

В субботу заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что на первом этапе вакцину получат "ключевые группы" населения, к которым относятся сотрудники сферы холодильной логистики, здравоохранения, отрасли международных и внутренних перевозок, работники фермерских рынков и рынков морепродуктов, а также те, кто ввиду профессии подвержен высокому риску заражения коронавирусом. Как указал представитель ведомства, вакцинацию планируется провести в зимне-весенний период.

В пятницу на прошлой неделе газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что власти Китая планируют привить вакциной от коронавируса не менее 50 млн человек до Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны), который наступит в ночь с 10 на 11 февраля. По данным издания, власти КНР намерены использовать 100 млн доз инактивированных вакцин (по две дозы на человека), разработанных китайскими фармацевтическими компаниями Sinopharm и Sinovac.