В Татарстане проводят виртуальные консилиумы для врачей, лечащих пациентов с COVID-19

Как отметил ранее в интервью ТАСС президент Татарстана Рустам Минниханов, программа запущена с момента открытия инфекционных госпиталей в помощь врачам. По его словам, "Виртуальный обход" работает на базе ситуационного центра Республиканской клинической больницы (РКБ). Она нужна, чтобы принимать решения коллегиально и выбирать рациональные лечебные тактики респираторной поддержки наиболее тяжелых пациентов c коронавирусом нового типа.

"Главному [внештатному] терапевту МЗ РТ профессору Диане Абдулганиевой, главному [внештатному] реаниматологу МЗ РТ Айнагуль Баялиевой, главному [внештатному] инфекционисту МЗ РТ Халиту Хаертынову, главному реаниматологу центрального округа РТ Александру Ванюшину и мне было поручено каждый день с 10 до 11 часов по запросу ситуационного центра РКБ выходить в Zoom. И тогда еще это были центральные районные больницы, а сейчас это называется ВИГ - временные инфекционные госпитали, которые выходили на связь, и, соответственно, мы все друг друга видели и слышали в Zoom. Они докладывали по больному, тут же проходил виртуальный консилиум, давались рекомендации. Вот так "Виртуальный обход" работал поначалу", - сказал Визель.

По его словам, сейчас временный инфекционный госпиталь существует почти в каждом муниципальном районе Татарстана. Впоследствии для постоянной оперативной связи появилось предложение создать группу в WhatsApp, чтобы направлять туда необходимую документацию. "То есть лечащий врач делает выписку: мы создали такой бланк на одной странице, куда он вписывает состояние, ключевые анализы и посылает изображение компьютерной томограммы. В работу этого форума подключились заведующие кафедрами медицинского университета - профессоры Рустэм Хамитов, Ирина Николаева, главный инфекционист ПФО профессор Ирина Кравченко. Каждый тут же реагирует, и в итоге мы стали оказывать помощь практически круглосуточно и без выходных", - сказал Визель.

Как уточнил Визель, "Виртуальный обход" теперь - это группа в WhatsApp и, по необходимости, оперативная связь в Zoom. Иногда приходит сообщение о выходе в Zoom в определенное время, отметил он. "Это означает, что ситуация требует оперативного решения. Бывает, что не только вопросы решить, что назначить, но еще и эвакуировать больного. Допустим, он заболел на уровне маленького села, там нет, например, центральной подачи кислорода, там есть только фельдшерско-акушерский пункт. Но саму логистику эвакуации определяет лечебный отдел Минздрава Татарстана и санавиация", - рассказал Визель.

Назначение препаратов

По словам Визеля, "Виртуальный обход" - не только оперативная консультация врачей посредством консилиума, но еще и возможность регулирования назначения дорогостоящих лекарств. Он уточнил, что в инструкциях к применяемым для лечения людей с новым коронавирусом препаратов отсутствует информация об этом заболевании. Для того чтобы она появилась в листках-вкладышах к лекарствам, должно пройти около года-полутора лет, когда будут данные клинических исследований, одобрение фармкомитета.

"Тут уместна такая аналогия. Например, у человека болит горло. Мы хотим ему дать лекарство от болезни горла, а в инструкции про горло ни слова нет. Но мы знаем, что оно поможет - уже есть временные клинические рекомендации, отечественные и международные, есть научные статьи, но нет этих показаний в инструкции к лекарству. Для этого по юридическим медицинским порядкам должна быть создана врачебная комиссия, которая обоснует и сделает это назначение. В простом варианте это - завотделением, начмед, лечащий врач на месте. Но при новой инфекции это очень сильнодействующие и дорогие препараты. То есть в случае каких-то событий они несут ответственность за свое назначение: можно сказать, что они шли в интересах больного и спасали его на основании мировой литературы. И вот этот виртуальный консилиум облегчает участь [пациента]", - сказал он.

По словам Визеля, в подобных случаях тот, кто первый прочитал информацию от ВИГ по WhatsApp, в общем чате высказывает свою точку зрения, задает вопросы остальным коллегам. Они также делятся собственными мнениями, получаются "три-четыре виртуальных подписи".

"И уже доктор пишет: "консультирован больной Иванов в составе консилиума", переписывает тех, кто прочитал и "кивнул", и на основании этого пишет назначение. На следующие два дня мы просим коллег откликнуться: помогло, не помогло, нужна ли коррекция. Вот так эта вся система и работает, а мы и врачи постоянно учимся, обретаем опыт", - сказал он.

В состав виртуального консилиума входят министр здравоохранения Татарстана и его заместители, что обеспечивает быстроту реагирования и оперативную информацию о доступности в данный момент препаратов, варианты замены, предлагаемые ГУП "Таттехмедфарм" (фармацевтическая организация в Татарстане).