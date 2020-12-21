Число усыновленных иностранцами российских детей-сирот сократилось в 11 раз с 2012 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число усыновленных иностранцами российских детей-сирот сократилось с 2 604 в 2012 году до 240 в 2019 году, то есть почти в 11 раз. Также за этот период снизилось в два раза число случаев, когда граждане России усыновляли детей-сирот, следует из статистики Минпросвещения.

По данным на 2012 год, больше всех российских детей усыновили граждане Италии - 762, США - 646, Испании - 502, Франции - 245, Германии - 129. Однако к 2019 году список изменился: граждане Италии усыновили 165 сирот из России, Аргентины - 23, Испании - 16, Франции - 12.

Гражданами РФ в 2012 году было усыновлено 6 565 детей, к прошлому году численность усыновленных снижалась и в 2019 году составила 3 252.

В конце октября 2020 года пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Ларису Фальковскую сообщила, что по итогам девяти месяцев текущего года в РФ выявлено 30 684 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 13% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Из числа выявленных за этот период 72% детей переданы на семейные формы устройства, 23% - устроены под надзор в организации для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В конце ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что с начала 2018 года число детей-сирот в России сократилось на 15% - с 50 тыс. до 42 тыс.

С 1 января 2013 года вступил в силу закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Эти меры включены в российский ответ на американский "акт Магнитского". Российский закон получил неофициальное название "закон Димы Яковлева" в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США. Закон запрещает передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление или удочерение гражданам США, также запрещена деятельность на территории России органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление американцам.