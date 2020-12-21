В Якутии приступили к работе волонтеры-медики

ТАСС, 21 декабря. Волонтеры-медики, которые прошли обучение в школе добровольчества проекта "Команда здоровья в условиях пандемии" при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, начали помогать врачам в 19 районах Якутии. Благодаря использованию онлайн-технологий к школе волонтера присоединились люди, которые живут в отдаленных районах республики, в том числе за полярным кругом, сообщил в понедельник ТАСС один из руководителей проекта Евгений Амбросьев.

"За четыре месяца состоялись три школы волонтера-медика, последняя из них завершилась 18 декабря. Обучение прошли более 40 человек, среди которых те, кто живет в отдаленных районах, дистанционное обучение также проходили добровольцы из других регионов, где нет своих школ волонтеров-медиков. Их обучали по шести направлениям работы, в том числе санитарно-профилактическому просвещению, популяризации здорового образа жизни и помощи в медицинских организациях. Волонтеры с медицинским образованием и студенты-медики сейчас помогают врачам в 19 из 36 районов Якутии", - сказал Амбросьев.

Волонтерами, которые занимаются санитарно-профилактическим просвещением населения, популяризацией донорства и пропагандой здорового образа жизни, могут быть все желающие. Профессиональная подготовка требуется только для работы в больницах.

Чтобы людям было интересно приобщаться к здоровому образу жизни, волонтеры разработали интеллектуальные игры, которые проходят онлайн. Активисты стараются в развлекательной форме донести информацию, которую люди разных возрастов смогут легко запомнить.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. Финансирование уже получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей. Традиционно в течение года проходят два конкурса для НКО по более чем десяти направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, охраны культуры и здравоохранения. В этом году состоялся третий, специальный конкурс по трем направлениям - "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" и "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". Финансирование составило 3 млрд рублей.