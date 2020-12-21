В Японии заявили, что пока не обнаружили новый штамм коронавируса

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Японские медики пока не обнаружили присутствия на территории страны новой формы коронавирусной инфекции, которая распространилась в Великобритании. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"По данным Национального института инфекционных болезней, - сказал он, - этот вирус пока не обнаружен на нашей территории".

Генсек кабинета подтвердил, что Великобритания входит в число стран, из которых в Японию въезд не разрешен в связи с пандемией. "Этот запрет сохраняется и сейчас", - пояснил он.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, Однако, по его словам, британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

В настоящее время многие страны мира приостановили авиационное сообщение с Великобританией.