Абрамченко: в России при развитии экотуризма учтут необходимость сохранения дикой природы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило поправки в законодательство, которые закрепят понятие экотуризма с учетом необходимости сохранения дикой природы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Законопроект вносит изменение в закон об основах туристской деятельности в РФ, а также в закон об особо охраняемых природных территориях в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территория, уточнили в аппарате вице-премьера.

"Фактически экологический туризм вводится в правовое поле, создается законодательная основа для регулирования такой деятельности на особо охраняемых природных территориях. Но главная задача - создать баланс, при котором мы сможем сочетать сбережение дикой природы и развитие заповедных территорий", - сказала Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба.

В частности, в законодательстве будет закреплено понятие экологического туризма как вида отдыха, направленного на ознакомление с природными и культурно-этнографическими особенностями местности, способствующего сохранению целостности экосистем и росту социально-экономического благополучия местного населения, сообщили в аппарате вице-премьера.

Также, согласно поправкам, экотуризм должен быть направлен на формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, вовлечение туристов в волонтерскую деятельность по сохранению, восстановлению, рациональному использованию природных ресурсов, а также изучению местных особенностей традиционной культуры и природной среды. Кроме того, в законе предлагается закрепить, что отношения, связанные с осуществлением деятельности в сфере экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, регулируются с учетом особенностей их режима, установленного законодательством.

Таким образом, возможности для экологического туризма в России будут расширены, в том числе в национальных и природных парках, но при этом необходимо соблюдать все экологические нормы и стандарты, сохранять ценное биологическое и ландшафтное разнообразие особо охраняемых территорий, уточнили в аппарате вице-премьера.

Другие изменения

Изменениями в законодательство также предлагается не допустить использование инфраструктуры, транспорта и оборудования, причиняющих вред окружающей среде, ущерб природным комплексам и объектам особо охраняемых природных территорий. Нельзя будет превышать предельно допустимое значение рекреационной нагрузки на такие территории, эти параметры будут устанавливать федеральные государственные бюджетные учреждения, управляющие охраняемыми территориями, сообщили в аппарате Абрамченко.

Предполагается, что доходы от экологического туризма будут в том числе направляться на развитие и поддержку необходимой для этого инфраструктуры и вовлечение в экономическую и социальную деятельность по охране окружающей среды.

При этом правила организации экологического туризма на особых территориях, перечень объектов капитального и некапитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры экологического туризма, а также условия их размещения будут утверждаться правительством РФ, исполнительным органом власти региона или органом местного самоуправления в зависимости от значения такой территории. При этом не должно быть возможности строительства объектов капитального строительства на территории государственных природных заповедников, уточнили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, планируется создание Единого реестра туристских ресурсов особо охраняемых природных территорий, ведение которого будет осуществляться Минприроды.

"Создание такого реестра будет служить инструментом для продвижения таких объектов среди населения, привлечения инвестиций и способствовать увеличению туристского потока. По последним данным, общее число посетителей особо охраняемых природных территорий федерального значения превысило 8 млн человек, в том числе свыше 6 млн посетителей приняли национальные парки России", - прокомментировала Абрамченко.

Потенциал экотуризма

Экологический туризм в России обладает недооцененным потенциалом и может быть интересен как российским, так и иностранным туристам, считает Абрамченко. В России около 12 тыс. охраняемых природных территорий, часть которых признана объектами всемирного природного наследия ЮНЕСКО, подчеркнула она. На особые природные территории приходится около 13% площади всей страны, туристам доступны 350 визит-центров, порядка 100 музеев природы с экспозициями о живой природе и историко-культурном наследии территорий, более 40 тыс. км экологических троп и маршрутов, указала вице-премьер.

"Но при этом доля количества посетителей особо охраняемых природных территорий достигает лишь 10% от общего турпотока в регионах страны", - отметила Абрамченко.

Подготовленные правительством изменения в законодательство позволят повысить качество и привлекательность предоставляемых услуг в части экотуризма в России, увеличить добавленную стоимость регионального туристского продукта и привлечь инвестиции в развитие особо охраняемых природных территорий, уверена она.