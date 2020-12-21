В Калмыкии запустят новые маршруты для туристов и будут развивать кемпинги

ЭЛИСТА, 21 декабря. /ТАСС/. Предприниматели Калмыкии, которые впервые получили гранты Ростуризма, в следующем году реализуют в регионе несколько проектов, в том числе запустят новые турмаршруты и будут развивать кемпинги, сообщила ТАСС руководитель отдела развития туризма Министерства культуры и туризма Калмыкии Елена Манжикова.

"Калмыкия своими степными пейзажами, дикой природой заповедных территорий, солеными Меклетинскими озерами, буддистскими храмами и сооружениями и национальной кухней с каждым годом приобретает все большую популярность у туристов. Узнаваемости республики поспособствуют пять грантов на сумму 12,5 млн рублей, впервые полученных от Ростуризма туроператором по въездному международному и внутреннему туризму ООО "Дестино тур" и предпринимателем Бадмой Мушкаевым. В следующем году гости Калмыкии смогут пройти тропой великого поэта серебряного века Велимира Хлебникова и провести ночь в глэмпинге на берегу розового озера", - сказали она.

Новые маршруты будут направлены на развитие познавательного и гастрономического туризма, семейный отдых, знакомство с национальными традициями, культурой и бытом калмыцкого народа.

"Тропа Хлебникова"

Недалеко от затерянного среди степей села Малые Дербеты в Калмыкии стоит памятник поэту-футуристу, мыслителю начала XX века, одному из крупнейших деятелей русского авангарда Велимиру Хлебникову. Малая родина поэта - именно этот небольшой населенный пункт, где он прожил до пятилетнего возраста, пока семья не перебралась в Астрахань.

"За памятником, который очень точно передает сложный характер поэта, ухаживают, но он в плачевном состоянии. Грант, который мы получили от Ростуризма, позволит нам его отреставрировать. Астраханская область считает Велимира Хлебникова своим, но он родился в калмыцком селе, убегал в степь, подолгу там пропадал, воспевал впоследствии в своем творчестве. Поблизости есть водоем, мы намерены проложить здесь тропу, чтобы рассказывать гостям республики об этом удивительном человеке", - рассказал ТАСС генеральный директор ООО "Дестино тур" Эренцен Утнасунов.

Гостей также будут возить в расположенный рядом поселок Ики-Бухус. Там находится музей известного исполнителя древнего ойратского эпоса Джангар Овлы Ээляна, хранится первое его издание на старокалмыцком языке. Туристы смогут послушать народные песни в исполнении джангарчи (исполнителя).

"Транспортная доступность для маршрута хорошая: от Элисты до наших мест - 200 км, от Волгограда - 90 км, будем знакомить волгоградских школьников с национальной культурой калмыков. Предлагаем несколько вариантов: путешествие может длиться всего один день, а может и шесть. Более длительный отдых позволит посетить астраханский музей Велимира Хлебникова, все знаковые места солнечной Элисты, осмотреть хурулы, музеи, совершить прогулку по Волге, осмотреть юрточный городок с собаками монгольской породы банхар, погулять по потрясающим своей первозданностью маршрутам государственного заповедника "Черные земли", - говорит собеседник агентства.

По словам руководителя компании, надежда выиграть грант была минимальной, ранее из-за пандемии пришлось брать кредит на зарплату сотрудникам. Сейчас, кроме разработки маршрута "Тропа Хлебникова", на средства гранта Утнасунов закупит новый автобус для перевозки туристов, также планируется создание туристической карты Калмыкии, которая будет содержать информацию о достопримечательностях региона.

На берегу розового озера

Житель поселка Адык Черноземельского района Бадма Мушкаев, который в 2018 году запустил туристический маршрут по "стране Бумба" - так в древнем ойратском эпосе Джангар именуется сказочная прародина современных калмыков - намерен развивать и обустраивать кемпинги на средства гранта. Здесь туристы совершают экскурсии к Меклетинскому соленому озеру, необычный розовый цвет которому придает богатый минеральными веществами мельчайший рачок артемия, к поющим барханам.

"Сейчас мы выиграли два гранта на развитие туризма. Один из них направим на обустройство гламурного кемпинга на берегу розового озера. Кто-то из наших гостей сбегает от цивилизации и хочет почувствовать себя ближе к природе, спать в юрте без удобств. А кто-то, наоборот, мечтает о единении с природой, о рае в шалаше с панорамными стеклами - вот такой экоотдых мы планируем организовать к следующему лету", - говорит Мушкаев.

Бадме Мушкаеву помогает единомышленники и прежде всего двоюродный брат Хонгор Манджиев, который работает в единственном в республике государственном природном биосферном заповеднике "Черные земли". Свой бизнес братья расценивают как социальный проект. По словам Мушкаева, жизнь в поселке, расположенном рядом с федеральной трассой, с начала развития туризма изменилась. Жители Адыка принимают путешественников на животноводческих точках и в юртах, готовят еду, учат национальным танцам, вязать калмыцкие узлы, метать аркан и стрелять из лука.

"Все гости уезжают от нас довольные, обещают вернуться, и мы радуемся. Все это получается, потому что местные власти нас поддерживают, во всем помогают, налоги посильные, а теперь вот и гранты Ростуризма. Нужно быть лентяем, чтобы не работать в таких хороших условиях. Все, что зарабатываем, опять в дело вкладываем - вот попоны для верблюдов красивые заказываем, седла, кибитки, чтоб еще лучше было", - делится Мушкаев.

В планах на будущий год - организация ночных туров в степь, приобретение телескопа, высадка лотосов в местном пруду и развитие бердвотчинга (наблюдение за птицами) и фотоохоты на заповедных тропах. На средства гранта предприниматель также присматривает микроавтобус.

"Черные земли"

Для развития туризма и поддержки интересных туристических инвестпроектов в этом году в Калмыкии создали совет по туризму при главе республики. Также в регионе при поддержке Агентства стратегических инициатив планируют в ближайшие годы создать на территории трех районов - Яшкульского, Черноземельского и Лаганского - туристско-рекреационный кластер "Черные земли". Его площадь составит более 1 млн га.

Как сообщил ТАСС директор заповедника "Черные земли", член Совета по туризму при главе Калмыкии Батаар Убушаев, туристы, которые будут приезжать в заповедник, смогут получать ряд услуг в расположенных рядом населенных пунктах. Гости смогут попробовать национальные блюда в кафе и ресторанах, останавливаться в гостинице, традиционных калмыцких юртах, приобрести сувениры. Сам же заповедник защищен законом и не подлежит модернизации.

Убушаев уточнил, что в границах кластера будут находиться также три особо охраняемые природные территории с объектами просмотра, в частности, в Лаганском районе находится самая большая в Европе статуя Будды Майтреи (Будда Грядущего). "Позиции остаются неизменными: прежде всего - сохранность уникальной дикой природы", - сказал ТАСС директор заповедника, уточнив, что специалисты и члены совета по развитию туризма сейчас просчитывают, сколько туристов может единовременно находиться на заповедной территории. Предварительно, эта цифра не должна превышать 100 человек в день.