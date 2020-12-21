В Роскачестве дали рекомендации по выбору живой елки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору живой ели к Новому году и, в частности, рекомендует после ее покупки дать дереву согреться до комнатной температуры в течение нескольких часов. Об этом говорится в сообщении организации.

"Принеся новогоднее дерево домой, дайте ему в течение нескольких часов согреться до комнатной температуры, не вынимая из сетки, не расправляя ветки, не устанавливая его", - рекомендуют эксперты.

Затем они советуют напитать дерево влагой, обновить его срез и поставить на сутки в ведро с водой. Также можно раз в день опрыскивать дерево из пульверизатора. Для установки елки можно использовать искусственный пористый материал, который хорошо впитывает и долго удерживает влагу (его еще называют флористической губкой или флористической почвой). Кроме того, в продаже имеются специальные подставки для елок, которые можно наполнять водой.

Виды новогодних деревьев

По данным Роскачества, самыми популярными видами новогодних деревьев являются ель, сосна обыкновенные и пихта Нордмана. Как отмечают эксперты, ель сохраняет свежий вид неделю-две, а затем высыхает и осыпается. Чтобы ель украшала и Новый год, и Рождество следует покупать ее уже ближе к празднику, например, к 28 декабря, советуют в организации.

Сосна сохраняет нарядный вид до месяца. К концу этого срока ее иголки становятся ломкими и желтеют. "Если вы хотите, чтобы сосна простояла до старого Нового года, покупайте ее во второй половине декабря, а лучше - за неделю до Нового года", - отмечается в сообщении.

Пихта - самая стойкая, может спокойно продержаться месяц, а то и дольше. Наиболее свежо дерево выглядит в первые две-три недели. Ее рекомендуется покупать и ставить в середине декабря.

При покупке новогоднего дерева эксперты советуют обратить внимание на состояние хвои, которая не должна быть сухой и ломаться. При тряске дерева ее иголки не должны сыпаться. Роскачество отмечает: если иголки пожелтели, значит, дерево срубили уже давно. Вес дерева должен быть пропорционален его размеру, а слишком тяжелое дерево может говорить о напитанности влагой.

Желающим, чтобы елка радовала и после Нового года, Роскачество советует покупать елку в горшке и помнить, что дерево должно получать соответствующий уход. При этом не следует выносить елку в горшке зимой на улицу: растение реагирует на тепло дома как на приход весны и начинает расти. Если после этого дерево попадет на мороз, растение вымерзнет и сильно пострадает.

После Нового года дерево можно поместить до весны в прохладное место с температурой 5-10 градусов, например на застекленный балкон. Поливать дерево или опрыскивать водой необходимо раз в неделю. При таком уходе елка не будет расти до весны, но вместе с тем ее корневой ком не пересохнет. Высаживать елку в почву можно, когда ночная температура воздуха не будет опускаться ниже 1 градуса, добавили эксперты.