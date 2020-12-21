В Москве могут закрыть клуб Pravda за нарушение перчаточно-масочного режима

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московскому ночному клубу Pravda грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом журналистам сообщил в понедельник главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"Был проведен рейд в ночном клубе Pravda по адресу: улица Правды, дом 24, строение 3, где проходил концерт группы Sunsay. На данном мероприятии были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения социального дистанцирования", - сказал Михайлов.

Он отметил, что за выявленные нарушения юридическому лицу, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекцией в Москве введены дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, приостановка работы детских развлекательных центров, детских комнат в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не могут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.