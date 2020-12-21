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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор советует после вакцинации от коронавируса избегать стрессов для организма

В ведомстве рекомендуют не переохлаждаться и воздержаться от продуктов, вызывающих аллергию

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор после вакцинации против коронавируса рекомендует не переохлаждаться, не перегреваться и избегать стрессов для организма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"После вакцинации от новой коронавирусной инфекции следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию",- говорится в сообщении.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Центром им. Гамалеи Минздрава, другая - центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

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Пандемия COVID-19
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