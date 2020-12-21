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Пандемия COVID-19

Болгария в виде исключения приняла ночью три самолета из Великобритании

Глава Минздрава республики Костадин Ангелов сообщил, что "на борту рейсов находились болгарские граждане и рейсы невозможно было отменить"

СОФИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Болгария в виде исключения ночью приняла три самолета из Великобритании, 667 пассажиров пройдут 10-дневный карантин. Об этом в аэропорту Софии сообщил журналистам глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов.

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"Исключение для трех самолетов было сделано в связи с тем, что на борту рейсов находились болгарские граждане и рейсы невозможно было отменить, - сообщил министр. - На 667 пассажиров наложен 10-дневный карантин, восемь решили вернуться в Великобританию".

Глава Минздрава Болгарии уточнил, что новый штамм вируса, из-за которого запретили полеты, является более заразным, однако новая вакцина, которая будет применяться в Болгарии с 27 декабря, сможет от него защитить.

Правительство Болгарии в воскресенье приняло решение о прекращении авиасообщения с Великобританией с 21 декабря по 31 января из-за обнаружения на территории королевства мутации коронавируса, распоряжением министра здравоохранения введен десятидневный карантин для всех прибывающих на территорию Болгарии из Великобритании.

Теги
БолгарияВеликобританияПандемия COVID-19
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