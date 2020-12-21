В Думу внесли поправку об обязанности соцсетей блокировать незаконный контент

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в нижней палате парламента.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей, разработчиками которого являются депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских.

Документ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, обязывает соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, соцсети будут должны выявлять информацию, "выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ" или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

В случае выявления вышеуказанной информации "владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней", говорится в поправке. При этом если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, владелец соцсети направляет его в Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

Дополнительные ограничения

В соответствие с поправкой, владельцы соцсетей обязаны не допускать их использования "в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань".

Помимо этого, инициативой запрещается распространять в соцсетях информацию "с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан" по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.

Социальным сетям также предписывается соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ в отношении выборов и референдума. Кроме того, документ обязывает соцсети соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе их честь, достоинство и деловую репутацию. Поправка закрепляет и обязанность соцсетей размещать правила пользования ими.

Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной сети, смогут обжаловать его решения в судебном порядке, "в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации", гарантируется поправкой.