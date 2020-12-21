Власти Португалии ограничили въезд в страну туристов из Великобритании

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Португалии решили ограничить въезд на территорию республики путешественников из Великобритании после выявления в королевстве новой мутации коронавируса. Как говорится на сайте кабмина Португалии, данные меры вступили в силу в понедельник.

По информации правительства республики, "следуя развитию эпидемиологической ситуации в Великобритании", с 21 декабря "въезд в Португалию разрешен только пассажирам рейсов из Соединенного Королевства, которые являются гражданами [Португалии] или лицами, законно проживающими в Португалии". Кроме того, по прибытии путешественники должны будут представить отрицательный тест на коронавирус или сделать соответствующий анализ в аэропорту.

Как отметили в правительстве страны, в Португалии пока не было выявлено случаев заражения новой вариацией коронавируса.