РБК: Mail.ru Group и "Ростелеком" запустят аналог Zoom для школьников

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" и Mail.ru Group разработали аналог видеосервиса Zoom. Партнеры рассчитывают участвовать в правительственном эксперименте по внедрению подобных сервисов в школах. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами партнеров.

По его словам, в первом квартале 2021 года Mail.ru Group и "Ростелеком" намерены запустить сервис "Сферум" - платформу для обучения и общения школьников. Планируется провести тестирование платформы в 15 регионах России в начале года.

Видеосервис будет доступен на десктопных устройствах и через мобильное приложение. В нем можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально "поднимать руку" или включать демонстрацию экрана. По функционалу сервис похож на американский Zoom, популярность которого резко подскочила после введения локдауна в связи с пандемией коронавируса, но зарубежный сервис допускает до 1 тыс. участников в одной видеоконференции.

По словам источника РБК, зарегистрироваться в "Сферуме" можно будет через учетную запись VK Connect (Mail.ru Group является владельцем соцсети "ВКонтакте") или портал "Госуслуги", оператором которого является "Ростелеком". При этом в "Сферуме" будет использоваться отдельный профиль - учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя "ВКонтакте". Кроме видеоконференций, школы или преподаватели смогут создавать закрытые сообщества и чаты, чтобы приглашать в них родителей и учеников. Новый сервис будет интегрирован с платформой "Моя школа" от Министерства просвещения, что должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным учебным материалам.

Представители Mail.ru Group и "Ростелекома" подтвердили изданию, что работают над "Сферумом", но не стали комментировать детали. Представитель Mail.ru Group лишь отметил, что у компании есть все необходимые компетенции для создания и развития платформы по организации обучения и коммуникаций школьников, учителей и родителей, и что "Сферум" будет работать на основе технологий "ВКонтакте". "Мы убеждены, что в партнерстве создадим качественную и удобную платформу, опираясь на сильные стороны каждого. Со стороны "Ростелекома" - это цифровая инфраструктура и интеграция с государственными информационными системами, включая портал госуслуг", - отметил представитель компании "Ростелеком".

О платформе

В середине апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что российские министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработают к началу нового учебного года аналогичную Zoom платформу для видеосвязи "Цифровая образовательная среда", где будут использованы отечественные разработки и отечественное программное обеспечение.

Министр подчеркнул, что такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Кравцов отметил, что, например, от использования Zoom отказались в Сингапуре, поскольку там был "несанкционированный доступ к процессу образования".