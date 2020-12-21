Россияне назвали самые необычные подарки на Новый год

Биткойн, клетка Фарадея для защиты домашнего роутера и капсула для самоизоляции в квартире вошли в тройку самых неожиданных подарков на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса Hi-Tech Mail.ru.

Биткойн назвали необычным подарком 14,9% респондентов, клетку Фарадея - 14,5%, капсулу для самоизоляции - 13,4%. Клеткой Фарадея называют сетчатый короб, который защищает все, что находится внутри него, от внешних электромагнитных помех. Недавно в интернет-магазинах (в частности, на Amazon) стали продаваться подобные клетки для домашних роутеров, смысл которых - защитить от 5G излучения. Правда, исправно работающая клетка Фарадея должна блокировать почти весь сигнал Wi-Fi роутера - именно на это часто жалуются пользователи подобных устройств.

Для 7,6% опрошенных необычным подарком может стать вакцина от коронавируса, а для 2,8% - УФ-стерилизатор для обеззараживания смартфона. Также среди неожиданных подарков россияне назвали куртку с подогревом, пульсоксиметр, наушники с шумоподавлением, набор инструментов для ремонта и средство от депрессии.

Среди назвавших вакцину от коронавируса наиболее неожиданным подарком 69,2% хотели бы получить российскую вакцину "Спутник V" от Центра Гамалеи, 16,7% - вакцину от Pfizer. 51% респондентов хотят получить вакцину только бесплатно, 20,8% допускают, что могли бы заплатить за нее до 1000 рублей, а 16,2% готовы отдать за эффективную вакцину любые деньги.

Опрос проводился на сайте Hi-Tech Mail.ru с 15 по 20 декабря 2020 года. В нем приняли участие 9 тыс. человек, среди которых 33% из Москвы, а 9,2% - из Санкт-Петербурга.