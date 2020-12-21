Студенты в Ростове-на-Дону первыми в РФ получили доступ к сервисам вуза через "Госуслуги"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) первым в стране реализовал доступ к своим информационным системам через портал "Госуслуги". Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник отдела автоматизации электронного обучения университета Олег Шлыков.

"Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой осуществляется авторизация на "Госуслугах", позволит избавиться от десятков учетных записей и паролей, уйти от лишней бюрократии. Теперь студенты, преподаватели и сотрудники вуза, зарегистрированные на "Госуслугах", могут, используя свою учетную запись, заходить в личный кабинет портала электронного обучения "СКИФ" и информационно-образовательной среды ДГТУ "Мой ДГТУ", - сказал Шлыков. - ДГТУ стал первым университетом в России, который открыл доступ студентам и преподавателям в свою цифровую экосистему через ЕСИА".

В пресс-службе университета отметили, что пользоваться сервисами университета через аккаунт на "Госуслугах" смогут также иностранные студенты и абитуриенты. Для этого достаточно иметь СНИЛС. Будущие студенты через личный кабинет на "Госуслугах" смогут без специальной регистрации дистанционно подать документы для поступления в вуз и получить доступ к онлайн-трансляциям дней открытых дверей.

Реализовать доступ к сервисам вуза через ЕСИА университету удалось при поддержке Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области.

Как отметили в пресс-службе университета, в будущем возможности системы будут расширены. Планируется создать единый реестр, который объединит личные кабинеты сотрудников и воспитанников детского сада ДГТУ, преподавателей и учащихся лицея, колледжей, гимназии вуза. Это позволит хранить персональные данные в единой защищенной точке, передавая во все подсистемы только обезличенные данные.