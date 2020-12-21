Хинштейн: поправка о блокировке незаконного контента в соцсетях не является репрессивной

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поправка об обязанности социальных сетей выявлять и блокировать незаконный контент не носит репрессивного характера, документ направлен на "наведение порядка в интернете". Об этом в понедельник заявил ТАСС один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента. Наша поправка не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором, - сказал Хинштейн. - При этом мы все исходим из сознательности самой соцсети, поскольку добровольно удалять предлагается однозначно незаконный контент и дается его исчерпывающий перечень". Парламентарий отметил предусмотренное поправкой право обжаловать решение соцсети пользователями, чьи страницы в ней заблокировали.

Депутат также подчеркнул, что новшеством документа является регламентация понятия "социальная сеть". "Важно введение в законодательство самого термина "социальные сети", поскольку они давно уже превратились в самостоятельное явление, по своему влиянию и охвату превышающую аудиторию традиционных СМИ", - убежден он.

Ранее Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании социальных сетей, обязывающую соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети будут должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству и Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.