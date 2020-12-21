Мишустин поручил проверить доступность назначения мер соцподдержки через МФЦ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил проверить доступность подачи заявлений о назначении выплат и мер социальной поддержки через многофункциональные центры (МФЦ). Такой пункт содержится в перечне поручений, который премьер утвердил по итогам ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Отмечается, что один из блоков поручений касается различных выплат и мер социальной поддержки. "Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина, распространенном в понедельник.

Указано, что поручение дано Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду России. Эту работу они должны выполнить до 25 декабря.

Во время пресс-конференции президенту пожаловались на работу МФЦ в Москве, из-за закрытия которых на фоне пандемии некоторые люди не успели подать заявления на получение социальных выплат.