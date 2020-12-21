Глава правительства Дели призвал власти Индии срочно запретить полеты из Великобритании

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Главный министр национального столичного округа Дели (в состав которого входит город Нью-Дели) Арвинд Кеджривал призвал в понедельник центральное правительство страны немедленно запретить все полеты из Великобритании из-за мутировавшего коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Новая мутация коронавируса появилась в Великобритании, она является супер-распространителем. Я призываю центральное правительство немедленно запретить все рейсы из Великобритании", - написал Кеджривал.

В понедельник специальная группа индийского Минздрава под председательством руководителя главного управления медицинской службы ведомства начала экстренное заседание по вопросу о мутировавшем коронавирусе, который быстро распространился в Великобритании.

Ранее несколько стран запретили полеты в Великобританию и из нее после того, как 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным.