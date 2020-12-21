Десяткам пассажиров из Великобритании пришлось ночевать в аэропортах ФРГ

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Десятки пассажиров авиарейсов из Великобритании, прибывших в ФРГ, были вынуждены провести минувшую ночь в германских аэропортах в ожидании результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщил в понедельник телеканал n-tv . Авиасообщение Германии с Великобританией из-за новой мутации коронавируса было прекращено с 00:00 (02:00 мск).

Так, в Ганновере ночевали 63 пассажира рейса из Лондона. Результаты тестов, которые они сделали в аэропорту, будут известны, скорее всего, только в понедельник, до этого им запрещено уезжать. Для них были установлены походные кровати. "Наша цель - предотвратить, чтобы новый вид вируса незамеченным проник в Нижнюю Саксонию", - отметил глава департамента общественного здравоохранения Ганновера Андреас Кранц. По его словам, если у кого-то из прибывших будет обнаружена инфекция, его поместят на карантин в специальный отель.

В случае, если результат теста окажется отрицательным, прибывший из Великобритании человек может отправиться в место назначения, но обязан находиться в самоизоляции. По истечении пяти дней при предъявлении властям еще одного отрицательного результата теста он может завершить карантин, пояснил чиновник.

Пассажиры, прибывшие в воскресенье вечером из Лондона в Штутгарт, были небольшими группами направлены в центр тестирования аэропорта. Впоследствии тем, у кого не выявлено коронавируса, разрешили направиться дальше, но они обязаны находиться в самоизоляции, отметили в воздушной гавани. О каком количестве пассажиров идет речь, не уточняется.

Берлинский корреспондент британского издания The Economist Том Наттолл сообщил в Twitter, что прибыл из Лондона в Берлин самолетом и что его и всех пассажиров его рейса также обязали сдать тесты на коронавирус и дожидаться в аэропорту результатов. Многим пришлось ночевать в воздушной гавани.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.