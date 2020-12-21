Выпущенную в Казахстане партию вакцины "Спутник V" отправили на проверку качества в РФ

НУР-СУЛТАН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана отправили в РФ на проверку качества опытную партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", изготовленную Карагандинским фармацевтическим комплексом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

"Опытная партия вакцины "Спутник V" в объеме 6 тыс. доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена на проверку качества в РФ. Промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года. Прогнозируемый ежемесячный объем производства составит не менее 300 тыс. доз", - говорится в сообщении.

21 декабря премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V". Планируется, что на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. Массовая вакцинация "Спутник V", произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.

18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавируса - как российской, так и казахстанской, в том числе и на экспорт.