Чехия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Чешские власти приняли решение приостановить с понедельника авиасообщение с Великобританией, где распространяется новая мутировавшая форма коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"Начиная с 12:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) в Чехию не может прибыть ни один самолет из Великобритании, - говорится в распространенном сообщении Минздрава. - Полеты из этой страны приостановлены".

Чехия с воскресенья ввела обязательную 10-дневную самоизоляцию для граждан, прибывающих из Великобритании. Она распространяется на тех, кто более суток находился в королевстве. Карантин может быть досрочно прекращен, если через пять дней после его начала тесты покажут у прибывших отрицательный результат на коронавирус.