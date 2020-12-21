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Пандемия COVID-19

Чехия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Ранее республика ввела обязательную 10-дневную самоизоляцию для граждан, прибывающих из королевства

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Чешские власти приняли решение приостановить с понедельника авиасообщение с Великобританией, где распространяется новая мутировавшая форма коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"Начиная с 12:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) в Чехию не может прибыть ни один самолет из Великобритании, - говорится в распространенном сообщении Минздрава. - Полеты из этой страны приостановлены".

Чехия с воскресенья ввела обязательную 10-дневную самоизоляцию для граждан, прибывающих из Великобритании. Она распространяется на тех, кто более суток находился в королевстве. Карантин может быть досрочно прекращен, если через пять дней после его начала тесты покажут у прибывших отрицательный результат на коронавирус.

Теги
ЧехияВеликобританияПандемия COVID-19
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