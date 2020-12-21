Аксенов поручил на Новый год максимально увеличить подачу воды населению Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Подача воды населению Крыма в период новогодних праздников должна быть максимально увеличена, если позволит обстановка, при этом графики необходимо неукоснительно соблюдать. Такое поручение в понедельник на совещании по ситуации с водоснабжением дал глава республики Сергей Аксенов.

"Надо постараться праздники пройти таким образом, чтобы у крымчан была четкая понятная ситуация, когда будет вода, чтобы мы графики выдерживали. Тем более, что на праздники будут все дома. Где будет возможность, увеличить на праздники объем, если позволит обстановка. В ручном режиме подходим, даем максимальную возможность получать воду", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также поручил по-прежнему ежедневно проверять обращения через соцсети и горячие линии. Он также поручил поставлять без графика воду в отдельные сектора Большой Ялты, где коммунальщики имеют такую возможность из-за технических особенностей и рельефа региона.

Аксенов отметил, что баланс расхода и прихода воды в Ялте за последние несколько дней, когда на полуострове начались осадки, выровнялся. "Последние три-четыре дня выравнивается - больше 30 тыс. кубометров мы получаем в сутки при расходе 43-44 тыс. кубометров", - сказал Аксенов.

Власти Ялты на новогодние праздники изменят графики подачи воды населению города, о новом режиме ограничений они сообщат 23 декабря, рассказала на совещании врио главы администрации Ялты Янина Павленко. "На новогодние праздники Ялта перейдет на особый режим подачи воды", - сказала Павленко.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников на графики перейдет Алушта. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

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