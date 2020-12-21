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Пандемия COVID-19

Эксперты: мутации коронавируса в долгосрочной перспективе ведут к его ослаблению

Глава отдела эпидемиологической статистики Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци также отметил, что мутации не влияют на эффективность вакцин

РИМ, 21 декабря. /ТАСС/. Мутации коронавируса нового типа в долгосрочной перспективе ведут к его ослаблению. Об этом заявил в опубликованном в понедельник в газете La Stampa глава отдела эпидемиологической статистики Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци, возглавляющий международную группу ученых, анализирующих мутации коронавируса.

По их данным, только в Италии зарегистрированы 13 мутаций коронавируса. Они могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. "Если в зависимости от штамма меняется степень заразности, то до сих пор мы не видели различий в его поведении внутри организма или других способов передачи. Любые мутации продиктованы иммунной системой. Иными словами вирус пытается обмануть антитела, приспосабливаясь к организму, но чем больше вирус мутирует и приспосабливается, чем больше теряет свою силу и в итоге исчезает. Нужно только время, и мы не знаем, сколько", - сказал специалист в интервью, опубликованном в понедельник в газете IL Messaggero.

По его словам, мутации, в том числе "британская", не влияют на эффективность вакцин.

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