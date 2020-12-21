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Пандемия COVID-19

Мальта ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

Эта мера действует с 22 декабря

РИМ, 21 декабря. /ТАСС/. Мальтийские власти с 22 декабря вводят обязательный двухнедельный карантин для авиапассажиров из Великобритании после выявления там мутации коронавируса. Об этом в понедельник говорится в заявлении министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что это решение "носит временный характер". "Органы здравоохранения внимательно следят за развитием ситуации в Соединенном Королевстве и обсуждают ее с [другими странами] ЕС", - отмечается в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Теги
ВеликобританияМальтаПандемия COVID-19
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