В ВОЗ призвали страны остановить распространение мутировавшего коронавируса

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны принять все возможные меры для замедления и в конечном итоге прекращения распространения новых, мутировавших типов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"Вирусы изменяются во время циркуляции, и это может приводить приводить к изменению их характеристик. Все должны продолжать принимать все меры для замедления и в конечном счете прекращения распространения этого вируса", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, как в ВОЗ оценивают временные запреты на авиасообщение с Великобританией и ЮАР, введенные рядом стран, в частности, Швейцарией, Язаревич отметил, что "решение об ограничениях на поездки принимаются самими государствами". "ВОЗ рекомендует подходы, основанные на оценке риска", - пояснил официальный представитель.

Как информировал Язаревич, ВОЗ "находится в тесном контакте с официальными лицами здравоохранения и учеными в Великобритании и Южной Африке по поводу изменений, которые они выявили у вируса". В настоящее время осуществляется анализ ситуации. Цель состоит в том, чтобы определить, "передается ли этот вирус легче между людьми, вызывает ли он более тяжелое протекание болезни, а также может ли он оказывать влияние на то, как работают тесты и вакцины".

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов, согласно предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.