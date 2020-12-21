Гинцбург надеется, что покрыть потребность России в "Спутник V" удастся к концу 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что к концу 2021 года производственные площадки смогут выпустить достаточное количество доз вакцины "Спутник V", чтобы покрыть потребность населения России. Об этом он сообщил в интервью для фильма "Эпидемия с Антоном Красовским", который размещен на YouTube-канале RT .

По словам ученого, на данный момент в стране препарат производят пять предприятий, которые в январе 2021 года должны выйти на производство 5-6 млн доз в месяц. "В Сколково <...> "Сбербанк" и "Р-Фарм" строят <...> новый совершенно завод, специализированный, именно исходно созданный для производства этой вакцины, с производственной мощностью до 10 млн доз вакцины в месяц. Я уверен, что все получится, денег достаточно, организационного ресурса более чем [достаточно]. [То есть] к 5-6 [млн доз] с февраля присоединится [производство] еще 10 млн [доз в месяц]. То есть это трехкратное будет увеличение, ну и вполне реалистично, что мы страну к концу года "закроем" этой вакциной, и даже останется экспортный потенциал", - сказал он.

На сегодняшний день в гражданский оборот для массового производства выпущено уже 350 тысяч доз вакцины "Спутник V". На складе центра им. Гамалеи готовы еще 250 тыс. доз, 150 тыс. из которых в ближайшее время могут получить разрешение Росздравнадзора для отправки в регионы, отметил Гинцбург. "К концу ноября следующего, наступающего года мы должны нужное количество населения провакцинировать для того, чтобы популяционный иммунитет дал свои результаты", - заключил он.

Президент ранее поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список. По словам Мишустина, в декабре регионы получат 480 тыс. доз вакцины. Минздрав уже сформировал график ее распределения по стране.

Условия хранения вакцины

Гинцбург отметил, что "Спутник V" может храниться при температуре от 2 до 4 градусов тепла, то есть в обычном холодильнике.

"Небольшой секрет вам открою: уже два месяца показали, что при температуре бытового холодильника, то есть плюс 2, плюс 4 сохраняет полностью активность эта вакцина. Я думаю, что месяца через два <...> мы уже в регистрационное удостоверение, я надеюсь, сможем внести поправку, что эту вакцину можно хранить не при минус 18, а при температуре бытового холодильника", - сказал он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 7 декабря утвердила правила транспортировки и хранения "Спутника V". Они предполагают, что вакцину следует хранить при температуре минус 18 градусов.