В ЮАР заявили, что обнаруженные в республике и Британии мутации коронавируса аналогичны

ПРЕТОРИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация нового коронавируса, которая вызывала в стране вторую волну пандемии, аналогична по своим генетическим изменениям штамму коронавируса, выявленному в Великобритании. Об этом сообщила в понедельник местная радиостанция SABC со ссылкой на доклад правительства ЮАР.

"Мутация COVID-19, получившая название "501.V2 Variant", была первоначально выявлена в ЮАР около двух месяцев назад и подверглась изучению в центре исследований в провинции Квазулу-Наталь, - говорится в правительственном сообщении. - Группа центра во главе с профессором Тулио де Оливьера передала результаты своей работы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Именно ВОЗ предупредила Великобританию о существовании новой мутации вируса. Британские ученые, сравнив полученные в ЮАР данные с имеющимися у них образцами новых штаммов вируса, обнаружили аналогичную 501.V2 мутацию".

Пока южноафриканские ученые не могут дать полную и точную характеристику новой разновидности коронавируса. "Можно только сказать, что она более агрессивная, - заявила в понедельник в интервью местному телеканалу ENCA председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи. - Вирус быстрее распространяется и поэтому вторая волна в ЮАР поднимается круче первой". Она также указала, что среди инфицированных сейчас увеличивается количество молодых людей, и процесс заболевания протекает у них без симптомов до момента наступления кризисного состояния.

Эпицентром второй волны пандемии в ЮАР стал округ Нельсон Мандела Бей на юге страны. Именно там был выявлен первый инфицированный вирусом-мутантом. Сейчас суточное число новых заболевших коронавирусом в ЮАР вплотную приблизилось к 10 тыс. На текущий день в ЮАР отмечено больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки - 901 538 и 24 285 соответственно.