В Мурманской области увеличат расходы на питание школьников и добавят в меню оленину

МУРМАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Расходы на питание школьников в Мурманской области увеличат до 156 рублей в день и добавят в школьное меню блюда из оленины. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Питание в школах должно быть более полезным с учетом нашего климата, полярной ночи. С учетом тех проектов, которые мы сегодня пилотом запустили, и будем запускать во всех муниципалитетах области по здоровому питанию, в том числе по использованию оленины, которая производится на территории нашей области, целесообразно увеличить размер норматива на финансирование школьного питания до 156 рублей в день вместо 122 рублей, которые предусмотрены сегодня", - сказал Чибис.

Он отметил, что увеличение норматива потребует дополнительно 129 млн рублей, региональному Минфину даны поручения изыскать эти ресурсы с учетом дополнительных доходов, которые поступают в бюджет, в том числе от резидентов ТОР "Столица Арктики".

Глава региона напомнил, что с 1 января 2021 года вступят в силу новые требования Роспотребнадзора к организации питания к школах, будет разрешено корректировать детское меню с учетом территориальных особенностей. Элементы арктической кухни в рамках пилотного проекта уже пробуют применять в Мурманске, в некоторых школах на обед подают тефтели из оленины, со следующего года проект начнут внедрять в других муниципалитетах.

"Пилотный проект, который запущен в Мурманске, в дальнейшем распространим на другие муниципалитеты и включим оленину в 24-дневное меню. Это не только полезный и вкусный продукт, таким образом мы параллельно решаем вопрос поддержки и развития оленеводческих хозяйств на нашей территории", - отметил Чибис.

Всего в 2021 году в областном бюджете предусмотрено 935 млн рублей на обеспечение качественного бесплатного питания школьников.