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Пандемия COVID-19

Власти Гонконга временно запретили все рейсы из Великобритании

Пассажиров, которые недавно прибыли из этой страны в специальный административный район Китая, обязали пройти дополнительный семидневный карантин на дому после двухнедельного пребывания в отеле

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Гонконга приняли решение со вторника запретить все пассажирские авиарейсы из Великобритании из-за обнаружения там нового штамма коронавируса. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RTHK со ссылкой на секретаря (министра) по делам продовольствия и здравоохранения Софию Чэнь.

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Пассажиров, которые недавно прибыли из этой страны в специальный административный район Китая, обязали пройти дополнительный семидневный карантин на дому после двухнедельного пребывания в отеле.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов и может быть на 70% более заразен.

Теги
ВеликобританияКитайПандемия COVID-19
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