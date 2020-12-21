Власти Москвы опровергли участие в рассылке по школам анкет с вопросами о митингах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Анкетирование столичных школ с вопросами об участии учителей в митингах проводилось Центром социологических исследований РАНХиГС на условиях анонимности и без какого-либо участия департамента образования и науки Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства, комментируя публикации в ряде СМИ.

В понедельник телеканал "Дождь" сообщил, что департамент образования и науки Москвы разослал по городским школам опросник о политической активности учителей, в который, в частности, был включен вопрос об участии в митингах, "как оппозиционных, так и в поддержку действующей власти".

"В связи с сообщениями в СМИ о том, что власти Москвы разослали по школам вопросы об участии учителей в митингах, департамент образования и науки выступает с опровержением. Департамент образования не рассылал в школы подобные вопросы. Центр социологических исследований РАНХиГС самостоятельно обращался в некоторые школы с просьбой принять участие в анкетировании", - рассказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что содержание анкеты самостоятельно определяется центром в соответствии с объектом исследования, обработка всех результатов также проводится в подразделении РАНХиГС.

"Участие в опросе старшеклассников, их родителей и учителей совершенно добровольное и анонимное. Опрос направлен на исследование жизненных и образовательных траекторий", - рассказал собеседник агентства.