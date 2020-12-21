Власти Нововоронежа снесут памятник Аленке

ТАСС, 21 декабря. Власти Нововоронежа приняли решение снести металлический памятник Аленке, который напугал жителей своим внешним видом. Арт-объект будет ликвидирован уже в понедельник, сообщила ТАСС заместитель главы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

Торжественное открытие памятнику состоялось в пятницу, оно было приурочено к 250-летию нововоронежского села Новая Аленовка, на месте которого в последующем был образован город Нововоронеж. Образ памятника вызвал большой общественный резонанс.

"У нас сейчас состоялось заседание рабочей группы, которая занималась установкой этого арт-объекта. В ходе него было принято решение о сносе скульптуры уже сегодня", - сказала Тулинова.

По ее словам, власти пока не приняли решения о дальнейшей судьбе памятника. "Пока отправим его на хранение, скорее всего, его судьбу будем решать после нового года", - пояснила замглавы администрации.

По легенде, 250 лет назад Аленка искала земли для переселения. Она нашла красивое место на берегу ручья, где и было основано село. Однако саму девушку вскоре убил разбойник Кудеяр, а село было названо в часть героини Аленовкой. Организацией и установкой памятника полностью занималась инициативная группа, бюджетные средства не использовались.