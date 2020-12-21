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Власти Нововоронежа снесут памятник Аленке

Внешний вид памятника ранее вызвал большой общественный резонанс

ТАСС, 21 декабря. Власти Нововоронежа приняли решение снести металлический памятник Аленке, который напугал жителей своим внешним видом. Арт-объект будет ликвидирован уже в понедельник, сообщила ТАСС заместитель главы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

Торжественное открытие памятнику состоялось в пятницу, оно было приурочено к 250-летию нововоронежского села Новая Аленовка, на месте которого в последующем был образован город Нововоронеж. Образ памятника вызвал большой общественный резонанс.

"У нас сейчас состоялось заседание рабочей группы, которая занималась установкой этого арт-объекта. В ходе него было принято решение о сносе скульптуры уже сегодня", - сказала Тулинова.

По ее словам, власти пока не приняли решения о дальнейшей судьбе памятника. "Пока отправим его на хранение, скорее всего, его судьбу будем решать после нового года", - пояснила замглавы администрации.

По легенде, 250 лет назад Аленка искала земли для переселения. Она нашла красивое место на берегу ручья, где и было основано село. Однако саму девушку вскоре убил разбойник Кудеяр, а село было названо в часть героини Аленовкой. Организацией и установкой памятника полностью занималась инициативная группа, бюджетные средства не использовались.

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