Профильный комитет Госдумы поддержал поправку о блокировке соцсетями незаконного контента

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате принять поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Документ, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, обязывает соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети будут должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Помимо этого, поправка регламентирует понятие "социальная сеть". Под ней в документе понимается "сайт в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ". Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.

Поправка была внесена депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским ко второму чтению законопроекта 2017 года о регулировании соцсетей. По мнению Хинштейна, нововведения не носят репрессивного характера, они направлены на "наведение порядка в интернете".