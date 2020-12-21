Дважды лишенным статуса адвокатам предлагается увеличить срок его восстановления до 5 лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Адвокатам, дважды лишенным статуса, могут увеличить срок для новой попытки сдачи адвокатского экзамена до 5 лет. Об этом сообщил президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Юрий Пилипенко на встрече с журналистами.

По его словам, такая идея прозвучала при обсуждении поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката (КПЭА). "Она сводится к тому, чтобы адвокат, лишенный статуса во второй раз, его право на повторную попытку вступить в ряды адвокатуры предоставлялось не ранее, чем через пять лет", - сказал Пилипенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Поправки в КПЭА будут обсуждаться на Всероссийском съезде адвокатов весной 2021 года.

Пилипенко отметил, что не считает, что после оценки ФПА действий адвокатов обеих сторон в деле актера Михаила Ефремова начался какой-либо переворот в адвокатуре. Но, по его словам, поведение адвокатов как в процессе, так и вне процесса превратило это дело в водевиль, за которым следила вся страна. "Каждый давал оценки, каждый давал советы и, конечно же, адвокаты в первую очередь включились в дискуссию, в том числе публичную, касающуюся и обстоятельств этого дела, и защиты, и методов этой защиты, но переворота никакого особого не было. Но, к сожалению, это громкое дело бросило тень на репутацию российской адвокатуры", - сказал глава ФПА, добавив, что адвокатура оперативно отреагировала, почувствовав, что эта история выходит за рамки допустимого. Пилипенко подчеркнул, это четвертый или пятый раз, когда сам глава ФПА возбуждает дисциплинарные дела в отношении адвокатов. Минюст также отреагировал на поведение адвокатов в деле Ефремова спустя два месяца после того, как дела были возбуждены.