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Умер один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Ему было 82 года
Александр Курляндский Дмитрий Соколов/ТАСС
Описание
Александр Курляндский
© Дмитрий Соколов/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Писатель и сценарист Александр Курляндский умер в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его друг Александр Лебедев.

"Умер сегодня после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.

Курляндский родился 1 июля 1938 года. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева. С 1964 года - профессиональный литератор.

Курляндский - один из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая". Среди других работ автора - мультфильмы "Грибной дождик", "Встречайте бабушку", "А Баба Яга против!". Курляндский писал сценарии для выпусков мультсериала "Веселая карусель".

Удостоен Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Теги
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