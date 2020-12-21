Умер один из создателей "Ну, погоди!" Александр Курляндский

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Писатель и сценарист Александр Курляндский умер в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его друг Александр Лебедев.

"Умер сегодня после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.

Курляндский родился 1 июля 1938 года. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева. С 1964 года - профессиональный литератор.

Курляндский - один из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая". Среди других работ автора - мультфильмы "Грибной дождик", "Встречайте бабушку", "А Баба Яга против!". Курляндский писал сценарии для выпусков мультсериала "Веселая карусель".

Удостоен Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.