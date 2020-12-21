Гинцбург надеется, что Путин привьется от коронавируса вакциной "Спутник V"

Гинцбург отметил, что не располагает информацией о том, был ли глава государства уже вакцинирован. "Все информационные службы говорят, что нам скажут, когда президент вакцинируется", - добавил он.

"Надеюсь, что вакцина действительно принесет пользу всем, кто ее использовал, в том числе и Владимиру Владимировичу [Путину]. Надеюсь, он ею воспользуется", - сказал Гинцбург в интервью для фильма "Эпидемия с Антоном Красовским", который размещен на YouTube-канале RT.

Журналист Антон Красовский также спросил Гинцбурга, может ли участившееся появление Путина на публике быть доказательством того, что он привился от коронавируса. Глава Центра им. Гамалеи ответил так: "В данном случае питаться какими-то догадками не совсем правильно, я считаю".

На ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что пока не делал прививку от коронавируса, но сделает это при первой возможности. Он пояснил, что "те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны".

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.