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Генпрокуратура признала нежелательной в России НПО "Пражский центр гражданского общества"

По данным надзорного ведомства, деятельность иностранной НПО Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности
Здание Генеральной прокуратуры РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура признала нежелательной на территории России неправительственную организацию "Пражский центр гражданского общества". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre ("Пражский центр гражданского общества", "Пражский гражданский центр", Чешская Республика)", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного ведомства, деятельность иностранной НПО Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных нежелательных на территории России НПО. Эта организация станет 30-й в перечне нежелательных.

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