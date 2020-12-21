В Петербурге развернут более 2 тыс. коек для пациентов с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. Власти Санкт-Петербурга планируют до конца декабря развернуть еще более 2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Ранее в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса сообщили, что на 20 декабря в Петербурге осталось менее 1% коек для пациентов с коронавирусом. Однако в городском комитете здравроохранения пояснили, что в данных не учли дальнейших выписок пациентов, с учетом которых в городе сейчас свободно около 3,7% коек. Всего развернуто около 11 тыс. коек.

Во вторник, 22 декабря, откроется на прием восьмой павильон "Ленэкспо" - 474 койки для пациентов в тяжелом состоянии и средней степени тяжести, в общей сложности до конца года - порядка 1,5 тыс. В среду, 23 декабря дополнительные места городу предоставят федеральные учреждения - центр Алмазова и Первый медицинский университет - всего около 210 коек. В пятницу, 25 декабря, ожидается открытие после строительства первого в городе стационара-трансформера на базе госпиталя ветеранов войн, который может оперативно перепрофилироваться под инфекционный. Его общая мощность порядка 400 коек.

По последним данным, в Петербурге выявили 204 565 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 119 002 человека, умерли 6 917. За последние сутки в городе выявили 3 752 случая заражения.