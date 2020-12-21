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Пандемия COVID-19
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Какие страны приостановили авиасообщение с Великобританией

Вокзал Кингс-Кросс, Лондон, Великобритания
© EPA-EFE/ANDY RAIN
Ограничения введены после выявления в Соединенном Королевстве нового генетического варианта коронавируса

После выявления в Великобритании нового варианта коронавируса более 20 государств приостановили транспортное сообщение с этой страной. Запрет на пассажирские перевозки где-то действует до конца года, где-то до начала января, где-то до конца января. Некоторые страны прекратили транспортное сообщение с Британией на неопределенный срок. В самом Соединенном Королевстве карантинные ограничения усилены до максимальных.

Где ввели ограничения

  • Нидерланды
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Литва
  • Австрия
  • Болгария
  • Чехия
  • Испания
  • Эстония
  • Латвия
  • Польша
  • Норвегия
  • Швейцария
  • Хорватия
  • Финляндия
  • Марокко
  • Канада
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Ирландия
  • Гонконг
  • Израиль (также приостановил авиасообщение с Данией и ЮАР)
  • Турция (также приостановила авиасообщение с Нидерландами)
  • Саудовская Аравия (закрыла все сухопутные, воздушные и морские границы)
  • Португалия (разрешила въезд только своим гражданам)
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