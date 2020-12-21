Какие страны приостановили авиасообщение с Великобританией

После выявления в Великобритании нового варианта коронавируса более 20 государств приостановили транспортное сообщение с этой страной. Запрет на пассажирские перевозки где-то действует до конца года, где-то до начала января, где-то до конца января. Некоторые страны прекратили транспортное сообщение с Британией на неопределенный срок. В самом Соединенном Королевстве карантинные ограничения усилены до максимальных.

Где ввели ограничения