Какие страны приостановили авиасообщение с Великобританией

После выявления в Великобритании нового варианта коронавируса более 20 государств приостановили транспортное сообщение с этой страной. Запрет на пассажирские перевозки где-то действует до конца года, где-то до начала января, где-то до конца января. Некоторые страны прекратили транспортное сообщение с Британией на неопределенный срок. В самом Соединенном Королевстве карантинные ограничения усилены до максимальных.
Где ввели ограничения
- Нидерланды
- Франция
- Германия
- Италия
- Литва
- Австрия
- Болгария
- Чехия
- Испания
- Эстония
- Латвия
- Польша
- Норвегия
- Швейцария
- Хорватия
- Финляндия
- Марокко
- Канада
- Аргентина
- Колумбия
- Ирландия
- Гонконг
- Израиль (также приостановил авиасообщение с Данией и ЮАР)
- Турция (также приостановила авиасообщение с Нидерландами)
- Саудовская Аравия (закрыла все сухопутные, воздушные и морские границы)
- Португалия (разрешила въезд только своим гражданам)