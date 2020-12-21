Кремль внимательно следит за информацией о новом штамме коронавируса в Великобритании

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Кремль внимательно отслеживает информацию из Великобритании о мутировавшем варианте коронавируса, но решения об авиасообщении с этой страной должен принимать правительственный штаб. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли возможность закрытия авиасообщения с Великобританией. "В данном случае, конечно, очень специфическая тема, и это решение должен принимать правительственный штаб", - пояснил он.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Некоторые страны приостановили прием авиарейсов из Великобритании.

В воскресенье в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили ТАСС, что вопрос авиасообщения с Великобританией находится на контроле, и пообещали информировать о принимаемых решениях. Авиасообщение между РФ и Великобританией было возобновлено с 1 августа.