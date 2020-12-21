Вакцина "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение - в Белоруссии, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках встречи руководства AstraZeneca с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Спутник V" и мировые разработки. Ключевые факты о вакцинах от коронавируса

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Таким образом, Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории", - сказал он.

На территории страны также будет налажено производство вакцины.

Дмитриев сообщил, что создатели "Спутника V" готовы обеспечить вакциной страны Запада. Он также рассказал, что РФПИ и AstraZeneca начнут исследование комбинированных вакцин от коронавируса в трех странах.

"Мы предложили компании AstraZeneca использовать один из компонентов нашей вакцины для создания еще одного эффективного препарата. Компания AstraZeneca приняла предложение Российского фонда прямых инвестиций и Центра имени Гамалеи, начнет клиническое исследование своей вакцины в комбинации с аденовирусом "Спутника" 26-го серотипа в ближайшее время в трех странах, включая страны СНГ и Ближнего Востока", - сказал он.

Дмитриев добавил, что компания "Р-Фарм" выступит одним из спонсоров данного исследования.