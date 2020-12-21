Около 70% жителей России могут получить вакцину от коронавируса к ноябрю 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Большая часть населения России, как ожидается, сможет сделать прививку против коронавируса к ноябрю 2021 года, это позволит выработать популяционный иммунитет и сделать эту инфекцию вакциноуправляемой. Об этом сообщил в четверг директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"К ноябрю следующего года большая часть, а именно около 70% населения Российской Федерации получат данный вакцинный препарат, что будет гарантировать наличие популяционного иммунитета, что сделает данную инфекцию, данный возбудитель вакциноуправляемым", - сказал он на совещании, приуроченном к подписанию меморандума между НИЦЭМ им Н.Ф Гамалеи, компании AstraZeneca, Российским фондом прямых инвестиций и компанией "Р-Фарм".

Гинцбург сообщил, что около 440 тыс. доз вакцины "Спутник V" уже выпущены в гражданский оборот, в ближайшие дни ожидаются еще 200 тыс.

"В гражданский оборот отгружено более 400 тыс. доз вакцины, точнее 440, насколько помню, доз вакцины. В ближайшие два-три дня будут направлены в гражданский оборот еще 200 тыс. доз", - сказал он.

Гинцбург также отметил, что ни у кого из привитых "Спутником V" добровольцев не развилась средняя или тяжелая форма коронавирусной инфекции.

"Вакцина "Спутник V" прошла первую, вторую и третью стадии клинических испытаний и продемонстрировала полную безопасность, высокую иммунологическую эффективность и стопроцентную эпидемиологическую значимость. В настоящее время на 30 тыс. добровольцах, жителях города Москвы продемонстрировано, что из тех добровольцев, которые получили вакцину, ни один не заболел ни в средней, ни в тяжелой форме данной инфекцией, не потребовалась госпитализация", - сказал он.

Глава Центра им. Гамалеи сообщил, что совместные клинические исследования вакцины от AstraZeneca и "Спутника V" не потребуют много времени и больших инвестиций.

"В ближайшее время, фактически сейчас, начинаются клинические испытания. Они не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени", - сказал Гинцбург.