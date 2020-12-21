В Думе предложили ввести запрет на владение оружием для людей с двумя и более судимостями

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от "Единой России" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

"Мы убеждены, что иметь в своем распоряжении оружие не должны те, кто неоднократно преступал закон и так и не встал на путь исправления", - приводит слова Пискарева его пресс-служба.

Кроме того, согласно пояснительной записке, лицензию на владение оружием предлагается не выдавать лицам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, а также за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Одновременно инициативой предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. "Сегодня в среде тех, кто увлекается историей, пользуются популярностью охолощенные (лишенные боевых свойств) образцы оружия прошлого - списанные револьверы, пистолеты ТТ, автоматы ППШ и другие, история которых связана с победами нашей армии. Но списанное оружие находит большой спрос и в криминальной среде, за последние пять лет правоохранительные органы обезвредили более 400 подпольных мастерских по его восстановлению", - пояснил депутат.

Кроме того, законопроектом предлагается "сформировать на основе отечественной программной и элементной базы единое информационное пространство всех участников сферы оборота оружия", добавил глава комитета. Это, по его словам, позволит наладить более четкий контроль за производством, хранением, перемещением, куплей-продажей и утилизацией оружия.